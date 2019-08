Furgone incastrato nel voltino, disagi alla viabilità della Valpolcevera

Genova. E’ una strada secondaria, solitamente poco utilizzata, ma non da quando la Valpolcevera si trova costretta su un paio di arterie per muoversi con il centro città a causa del crollo di ponte Morandi. E quindi i problemi si sono subito fatti sentire.

Un furgone è rimasto incastrato sotto al voltino di via Lepanto, in zona Mira Lanza a Rivarolo. La strada collega la viabilità del quartiere al tratto finale di via Perlasca. Per questo si sono formate alcune code.

Sul posto la polizia locale, i vigili del fuoco e un carroattrezzi.