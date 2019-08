Funicolare del Righi ferma per lavori il 20 e 21 agosto, delusione per i turisti

Genova. Nei giorni scorsi l’ascensore di Castelletto, questa volta è il turno di un altro impianto verticale molto amato dai turisti, la funicolare Zecca Righi. E’ se è innegabile che i lavori di manutenzione sono una necessità, e che in questi giorni in città ci sono meno genovesi, è anche vero che molti stranieri resteranno male nel dover rinunciare a un viaggio su una delle “attrazioni” più suggerite da tutte le guide turistiche.

Amt informa che la funicolare Zecca – Righi sospenderà il servizio nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 agosto per consentire lo svolgimento della manutenzione del verde lungo la linea Ecco le modalità.

Martedì 20 agosto

La funicolare sarà chiusa dalle ore 9.00 (ultima partenza dai capolinea alle ore 8.45) alle ore 17.00 (ripartenza dai capolinea).

Mercoledì 21 agosto

La funicolare sarà chiusa dalle ore 9.00 (ultima partenza dai capolinea alle ore 8.45) alle ore 13.00 (ripartenza dai capolinea).



A partire da domani, martedì 20 agosto, in accordo con l’Assessorato alla Mobilità del Comune di Genova, sarà attiva una diversa articolazione dei servizi bus sostitutivi che entreranno in vigore in caso di fermo temporaneo della funicolare, garantendo una migliore offerta di mobilità a cittadini e turisti, appunto.

Le linee sostitutive saranno F1, F2 e F2/ in servizio sui seguenti percorsi: la linea F1 da piazza Bandiera al Righi (funicolare) con transito in corso Carbonara e via Costanzi; il bus F2 da piazza Bandiera a San Simone con transito in corso Carbonara e via Piaggio; la linea serale F2/ raggiunge il Righi (funicolare) transitando da via Carso.

Nelle giornate di martedì 20 e mercoledì 21 agosto, contestualmente al fermo della funicolare, le linee sostitutive saranno in servizio nelle seguenti fasce orarie:

martedì 20 agosto: le linee F1 e F2 saranno attive dalle 9.00 alle 17.00;

mercoledì 21 agosto: le linee F1 e F2 saranno attive dalle 9.00 alle 13.00.

Si ricorda che la zona del Righi è raggiungibile, durante la giornata, anche con la linea 64 in partenza da piazza Manin.