Fratelli d’Italia pronta a scendere in piazza anche in Liguria contro il governo Conte Bis

Genova. «Siamo pronti a scendere in piazza insieme a Giorgia Meloni, qualora venisse chiesta la fiducia al Governo Conte. Siamo contro ad ogni inciucio e ci troveranno pronti, con una dura e convinta opposizione».

Queste le dichiarazioni di Augusto Sartori, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria dopo il discorso tenuto questa mattina da Giorgia Meloni a Roma, poco prima che a Giuseppe Conte fosse conferito l’incarico da Mattarella.

«Siamo pronti ad affrontare qualsiasi avversario alle regionali del 2020, non ci spaventano le aperture del Partito Democratico verso il Movimento 5 Stelle. Sono semplicemente disposti a tutto pur di non scomparire. Sono certo che gli elettori liguri premieranno il buon governo del centrodestra, e non le ‘amicizie’ di convenienza», conclude.