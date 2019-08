Filippini e Benazzo vincono la Marcia Corta di Chiale

Voltri ha ospitato la Marcia Corta di Chiale, evento dedicato ai ragazzi Under 16 e che si sono riuniti numerosi con ben 76 partecipanti, anche se saranno 71 i classificati. Primo al traguardo è Giulio Filippini che completa il chilometro del tracciato in 3’40”. Alle sue spalle, con un secondo di distacco fra loro, Andrea e Fabio Piccardo che completano il podio. Quarto a 4” Giacomo Pastorino.

Ottima prova di Serena Benazzo che in 4’ netti è quinta assoluta e prima femminile precedendo Pierpaolo Parodi, Mattia Oliveri (primo nella categoria 8-10 M), e Luca Felappi. Al nono posto la seconda classificata femminile Sonia Benazzo che accusa 22” dalla sorella prima. Terza Diana Felappi che è 12^ assoluta in 4’48”.

Per quanto riguarda la classifica per categorie, detto di Mattia Oliveri, alle sue spalle nella 8-10M troviamo Augusto Parrilli e Gabriele Grondona. Per la 5-7M invece si impone Luca Cossi che è 34° assoluto in 5’57” che precede Alessandro Cavagnola e Thiago Parodi. Al femminile invece Elena Ottonello è 28^ assoluta imponendosi nella categoria in 5’31” davanti ad Anna Oliveri e Maria Tassara. Nella 5-7 ottima prova per Sofia Rossi che è 37^ in generale in 6’02” lasciandosi nettamente alle spalle Stella Benazzo ed Elettra Argenteri.