Festa religiosa, domenica cambio di capolinea per le linee Amt 101 e 101/

Genova. Un cambiamento temporaneo del capolinea delle linee 101 e 101/.

Amt informa che, vista l’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Acquasanta per permettere lo svolgimento di una celebrazione religiosa, domenica 25 agosto dalle 10 alle 13, le linee 101 e 101/ effettueranno capolinea provvisorio in via Acquasanta.

Il capolinea sarà nell’area appositamente predisposta all’altezza della Società di Mutuo Soccorso