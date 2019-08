Genova. Amt informa che sono esauriti i biglietti per i treni del mattino in partenza da Genova per Casella: sold out le corse delle 9.00, 10.20 e 11.50. Ancora posti disponibili sul treno delle 13.10.

Esauriti anche i primi treni del pomeriggio in partenza da Casella per Genova: sold out le corse delle 14.58 e delle 16.15. Ancora posti disponibili sui treni delle 17.50. e 19.10.

Foto 2 di 2



Si invitano i clienti a verificare le rimanenti disponibilità di biglietti recandosi presso la biglietteria di piazza Manin aperta oggi fino alle ore 15.00 e domani, domenica 1 settembre, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 12.45 alle 15.00.