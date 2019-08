Fabrizio Poli è un nuovo giocatore dell’Entella

Chiavari. La Virtus Entella comunica di aver trovato l’accordo con la società Carpi per il trasferimento a titolo definitivo delle prestazioni sportive del giocatore Fabrizio Poli, difensore nato a Bordighera il 26 maggio 1989.

“A Fabrizio un caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella” scrive la società.

In occasione della prima sosta per le Nazionali, venerdì 6 settembre, la squadra biancoceleste affronterà in amichevole il Genoa al Comunale di Chiavari. La partita inizierà alle ore 20,30.