Esodo estivo, imbarchi e sciopero casellanti: comincia un week end da bollino nero, prime code

Genova. Tutta l’Italia si prepara al primo week end da bollino nero sulle strade. Il primo fine settimana di agosto infatti concentra il maggior numero di vacanzieri sulle strade.

E Genova e la Liguria ovviamente saranno interessate da flussi di traffici importanti sia per i turisti diretti sulle riviere sia per chi deve imbarcarsi per le isole.

A questo si unisce lo sciopero dei casellanti autostradali per le giornate di domani 4 agosto e di lunedì 5 agosto su turni di 4 ore (10-14 e poi 18-22).

Intato già alle 7 del mattino si registrano le prime code in A7 a Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità cittadina. Coda anche in A10 tra Genova Pegli e Aeroporto per traffico intenso