Entella a gonfie vele: chiuso in goleada il ritiro, scatta la campagna abbonamenti

Si è concluso con un rotondo 13-0 sul Sappada formazione locale dilettanti, il ritiro dolomitico della Virtus Entella che si avvicina al rientro in Serie B dopo un anno di purgatorio in Lega Pro. Scatenato De Luca che dopo la doppietta di mercoledì contro il San Luigi (Serie D), trova il gol altre tre volte nella goleada con i locali. Importanti segnali per mister Boscaglia anche dai tanti giovani impiegati e da Adorjan che si è rivisto finalmente in campo a regime dopo il brutto infortunio che lo aveva tenuto fuori gioco nella seconda parte di stagione scorsa.

Intanto si muove anche il mercato dei biancocelesti che dopo avere accolto Andrea Settembrini dall’Arezzo, ha sfoltito la rosa con il prestito di Petrovic al Rimini per la prossima stagione. Scattata intanto anche la campagna abbonamenti che segue l’onda di entusiasmo dovuta alla promozione immediata per la Serie B. “Che bello è”, questo lo slogan della prossima stagione per una squadra che sicuramente ambisce a recitare un ruolo importante in cadetteria.