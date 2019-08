Elisa Mammi sugli scudi in Grecia

È stato un mese di agosto da incorniciare per Elisa Mammi, nuotatrice sorese che ha fatto incetta di medaglie ai Mediterranean Beach Games di Patrasso. Le sue performance nel nuoto pinnato le hanno permesso di tornare dalla Grecia con ben 3 medaglie complessive. Nella piscina Antonis Pepanos la ligure sale sul gradino più alto del podio nei 200 metri pinne in 1’50”632 e conquista il bronzo nei 50 metri pinne in 23”102.

Nella giornata conclusiva dei giochi poi la sorese ha completato il suo medagliere con l’argento nei 2000 metri sempre pinne completati in 23’26”56 dopo un testa a testa con la spagnola Fargas che alla fine ha avuto la meglio. Nel complesso una grande soddisfazione per la genovese che si conferma ai vertici del movimento.