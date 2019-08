Elettricità, dopo il temporale di ieri notte riattivate tutte le utenze a Genova e nei comuni dell’entroterra

Genova. E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce le reti in media e bassa tensione, informa che nella notte fra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto si sono registrate, a partire dalle 23.30, alcune disalimentazioni nei Comuni di Genova (quartiere Molassana), Davagna e Sant’Olcese a causa del forte temporale che si è abbattuto sull’entroterra Genovese, con un numero elevato di fulmini, vento forte, piante fuori fascia sui conduttori elettrici.

In via Canevari si è registrato un disservizio che ha interessato una cassetta di derivazione in bassa tensione e, grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di E-Distribuzione, è stata ripristinata la fornitura.

Le squadre di E-Distribuzione, a lavoro dalla notte scorsa, hanno nel primo pomeriggio di oggi terminato di ripristinare gran parte dei disservizi e tutti gli utenti sono stati rialimentati a parte alcuni sporadici casi.