Eccellenza e Promozione, Coppa Italia: campi e orari della seconda giornata

Genova. Nel fine settimana Genoa e Sampdoria saranno in campo per la 2ª giornata della Serie A, la Virtus Entella per la 2ª giornata della Serie B, mentre Ligorna, Lavagnese, Savona e Vado giocheranno la 1ª giornata della Serie D.

Per quanto riguarda Eccellenza e Promozione, tra sabato 31 agosto e domenica 1 settembre andrà in scena il secondo turno della prima fase della Coppa Italia. Ecco il programma completo.

Coppa Italia di Eccellenza

Girone A

domenica 1 ore 20,30, Ferrando di Alassio: Alassio FC – Ospedaletti

domenica 1 ore 20,30, Ciccione di Imperia: Imperia – Pietra Ligure

Classifica: Pietra Ligure, Ospedaletti 3, Imperia, Alassio FC 0

Girone B

domenica 1 ore 20,30, Brin di Cairo Montenotte: Cairese – Albenga

sabato 31 ore 17,30, Begato 9 di Genova: Campomorone Sant’Olcese – Finale

Classifica: Albenga, Cairese 3, Finale, Campomorone Sant’Olcese 0

Girone C

domenica 1 ore 20,30, XXV Aprile di Genova: Angelo Baiardo – Molassana Boero

domenica 1 ore 20,30, Grondona di Genova Pontedecimo: Busalla – Genova Calcio

Classifica: Molassana Boero 3, Angelo Baiardo, Genova Calcio 1, Busalla 0

Girone D

domenica 1 ore 20,30, Andersen di Sestri Levante: Rivasamba – Sestri Levante

domenica 1 ore 18, Macera di Rapallo: Rapallo Rivarolese – Athletic Club Liberi

Classifica: Sestri Levante, Rivasamba 3, Rapallo Rivarolese, Athletic Club Liberi 0

Coppa Italia di Promozione

Girone A

domenica 1 ore 20,30, Marenco di Diano Marina: Dianese e Golfo – Taggia

domenica 1 ore 18, Comunale di Camporosso: Camporosso – Ventimiglia

Classifica: Camporosso 3, Dianese e Golfo, Ventimiglia 1, Taggia 0

Girone B

domenica 1 ore 20,30, Ruffinengo di Savona Legino: Legino – Ceriale

domenica 1 ore 20,30, De Vincenzi di Pietra Ligure: Loanesi San Francesco – Bragno

Classifica: Legino 3, Ceriale, Loanesi San Francesco, Bragno 0

Girone C

domenica 1 ore 20,30, Olmo-Ferro di Celle Ligure: Celle Ligure – Veloce

domenica 1 ore 20,30, Gambino di Arenzano: Arenzano – Varazze Don Bosco

Classifica: Celle Ligure, Arenzano 3, Veloce, Varazze Don Bosco 0

Girone D

domenica 1 ore 18, Piccardo di Genova Borzoli: Sestrese – Vallescrivia

domenica 1 ore 17,30, Grondona di Genova Pontedecimo: Marassi – Praese

Classifica: Vallescrivia 3, Sestrese, Praese 1, Marassi 0

Girone E

domenica 1 ore 20,30, Ferrando di Genova Cornigliano: Via dell’Acciaio – Serra Riccò

domenica 1 ore 18,30, XXV Aprile di Genova: Little Club James – Goliardicapolis

Classifica: Goliardicapolis, Little Club James 3, Serra Riccò, Via dell’Acciaio 0

Girone F

domenica 1 ore 20,30, Garrone di Bogliasco: FC Bogliasco – Real Fieschi

domenica 1 ore 20,30, Rocco di Recco: Golfo Paradiso PRCA – Sammargheritese

Classifica: FC Bogliasco, Golfo Paradiso PRCA 3, Sammargheritese, Real Fieschi 0

Girone G

domenica 1 ore 20,30, Tanca di La Spezia: Canaletto Sepor – Valdivara 5 Terre

domenica 1 ore 20,30, Scaramuccia di Levanto: Levanto – Forza e Coraggio

Classifica: Forza e Coraggio, Valdivara 5 Terre 3, Levanto, Canaletto Sepor 0

Girone H

domenica 1 ore 20,30, Pieroni di La Spezia: Cadimare – Colli Ortonovo

domenica 1 ore 20,30, Camaiora di Santo Stefano Magra: Magra Azzurri – Don Bosco Spezia

Classifica: Cadimare, Magra Azzurri 3, Don Bosco Spezia, Colli Ortonovo 0