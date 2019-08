E’ fuori pericolo la bimba di tre mesi ricoverata al Gaslini per sospetta meningite

Genova. Era in fase precoce di batteriemia la bambina di tre mesi ricoverata ieri sera all’ospedale Gaslini di Genova per una sospetta meningite. Lo conferma la direzione sanitaria del nosocomio pediatrico.

La paziente è in osservazione ma fuori pericolo. Attraverso la Asl è stata comunque avviata la profilassi come da protocollo. La bimba era arrivata al Gaslini con febbre alta e gli esperti pediatri hanno subito individuato il batterio che non aveva ancora attaccato le meningi.

Subito sono state avviate le cure e ora la bimba, pur sotto osservazione, non corre pericolo si

vita.