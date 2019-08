Due colpi in altrettante farmacie in 12 ore, ma la fuga del rapinatore col coltello è finita questa mattina

Genova. E’ durata poco più di 16 ore la fuga di Fabio Colonna, evaso dal carcere di Marassi dopo un permesso premio ieri pomeriggio e fermato questa mattina dagli uomini delle volanti coordinati dalla dirigente Alessandra Bucci. Una ‘caccia all’uomo’ cominciata a dire il vero ieri intorno alle 18 quando dopo la prima rapina alla farmacia Canobbio nella zona di Porta Soprana, i primi riscontri sull’aspetto dell’uomo avevano fatto pensare al 34enne evaso.

Ad intervenire ieri sera nella farmacia di via Piano Sant’Andrea è la stessa volante che questa mattina, dopo la seconda rapina, nella farmacia Santa Maria di via Venezia, è riuscita a fermare Colonna nella zona del Matinone.

In mezzo l’uomo, tossicodipendente, aveva messo a segno due rapine fotocopia: volto scoperto, atteggiamento calmo fino al momento di tirar fuori il coltello e farsi consegnare il contenuto del registratore di cassa. Duecento euro il bottino di ieri sera, trecentotrenta quello di oggi. Ma questa mattina il sopralluogo della volante e la descrizione dettagliata dell’abbigliamento del rapinatore da parte della dipendente della farmacia ancora terrorizzata, sono stati decisivi.

Colonna è stato visto dall’auto da uno dei poliziotti che è sceso, lo ha rincorso mentre si dava alla fuga e lo ha bloccato a terra. Addosso non aveva il coltello ma è stato lui stesso a fornire ai poliziotti indicazioni su dove trovarlo. E’ stato recuperato seminascosto in via della Marina sotto una saracinesca.

Colonna è stato sottoposto a fermo per evasione e rapina aggravata. L’uomo che aveva ottenuto un permesso premio per un colloquio con i famigliari, aveva un fine pena del 2021: subito dopo l’incontro aveva deciso di fuggire. Ai poliziotti che gli hanno chiesto perché lo abbia fatto, il 34enne ha preferito non rispondere.