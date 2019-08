Droga, polizia arresta spacciatore nei vicoli di Genova

Genova. C’erano un gambiano, un cinese e un georgiano… peccato che non sia una barzelletta ma la cronaca di un’operazione che ha portato all’arresto, in vico del Pozzo, nel centro storico di Genova, di un pusher, un 27 enne di origine gambiana, sorpreso dagli agenti della Polizia di Stato, ieri sera, mentre cedeva una dose di cannabis.

Gli agenti delle volanti. percorrendo uno dei vicoli di Piazza Inferiore del Roso hanno visto, infatti, il cittadino gambiano cedere un involucro in cellophane, contenente 2.34 gr di cannabis, ad un 29enne cinese, che era accompagnato da un 34enne georgiano in cambio di una banconota da 20 euro.

Subito dopo lo scambio acquirenti e rivenditore si sono diretti verso Vico del Pozzo dove sono stati immediatamente fermati dai poliziotti. Lo spacciatore è stato arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti, e denunciato per false dichiarazioni, il cittadino cinese è stato segnalato all’Autorità Amministrativa come assuntore di droga, mentre il 34enne è stato denunciato per oltraggio a Pubblico ufficiale.