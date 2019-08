Droga in auto e resistenza a pubblico ufficiale, arrestati a Pra’

Genova. Sono stati notati perché a bordo di un’auto sottoposta a fermo amministrativo. Due uomini, un diciottenne senza fissa dimora e un ventinovenne rumeni, pluripregiudicati, sono stati arrestati ieri mattina in piazzale del Basilico di Prà, alle 10.20.

Ieri mattina i poliziotti dell’ufficio prevenzione generale hanno controllato il veicolo trovando 2,50 gr.di cocaina, 0,35 gr. di crack, 23 gr. di sostanza da taglio e 190 euro probabile provento della vendita dello stupefacente. Il ventinovenne ha cercato anche di opporsi con violenza all’arresto, aggravando la propria posizione.

Inoltre, a bordo della vettura è stato anche rinvenuto un tablet di cui i due non sapevano fornire giustificazioni circa il possesso. Immediata è scattata anche la perquisizione nella casa del 29enne dove era presente la moglie incinta e 3 figli minori. Le condizioni igieniche dell’abitazione, invasa da blatte, sono apparse oltremodo carenti e per questo è stato richiesto l’intervento delle autorità competenti.

Al termine dell’attività gli operatori hanno sequestrato una tessera sanitaria, uno smartphone e tre timbri di cui il 29enne non sapeva giustificare il possesso. Per questo e per il rinvenimento del tablet sull’auto i due sono stati anche denunciati per ricettazione.

I due sono stati giudicati con rito per direttissima nella mattinata odierna.