Doppio colpo per la Lavagnese

Due colpi in rapida successione per la Lavagnese che si appresta ad iniziare la nuova stagione in Serie D nel girone A con piemontesi e lombarde. I bianconeri hanno infatti concluso due accordi che vanno a rinforzare difesa e attacco. Per Luca Oneto è un ritorno a casa. Il difensore classe 1996 è cresciuto nel settore giovanile della Virtus Entella, ma è proprio nella vicina Lavagna che ha fatto il salto di qualità nel 2015 conquistandosi sul campo prima i galloni da titolare, poi addirittura la chiamata in Lega Pro dal Santarcangelo di Romagna. Dopo altre due stagioni al SudTirol ora il ritorno al “Riboli”.

Anche l’attacco come detto è stato rimpolpato da un arrivo di “peso”. 198 centimetri per 88 kg di peso forma. Sono i numeri di “Chris” Gueye El Hadj Katim punta di origine senegalese, ma di passaporto francese, che arriva alla corte di Nucera per dare fisicità al reparto offensivo bianconero. L’attaccante classe 1994 è in Italia dal 2013 ed ha girato in molte piazze prima di approdare alla Sancataldese da cui la Lavagnese lo ha prelevato.