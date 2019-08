Dopo 9 anni di attesa ultimato il parcheggio di interscambio di Di Negro (e per un po’ sarà gratis)

Genova. Nove anni di “lavori in corso”. Che veramente “in corso” non erano, bloccati da fallimenti, ricorsi, mancanza di pianificazione, troppa pianificazione. Però adesso c’è tutto: l’asfalto nuovo, le piastrelle, le aiuole, gli stalli disegnati. Non proprio tutto: le colonnine per il pagamento e la sbarra non sono ancora pronte. Quindi, fino ad allora, il parcheggio è gratis. Sì, avete letto bene. Gratis.

Siamo in via Buozzi, a Di Negro. Tra la stazione marittima delle crociere e il terminal traghetti. E’ stato inaugurato oggi, con tanto di transenna spostata come da tradizione della giunta Bucci dagli assessori Balleari e Fanghella, il secondo lotto del parcheggio d’interscambio a Di Negro, lato mare, accanto all’ingresso della fermata della metropolitana.

Oltre a quelli già esistenti dal febbraio 2017, ci saranno 32 parcheggi in più, di cui uno dedicato a disabili. Il costo dell’ampliamento: 600 mila euro derivati dalle risorse stanziate per Genova dopo il crollo del Morandi. I lavori sono stati eseguiti da Aster.

Tariffe. Nella fase iniziale, come dicevamo, il parcheggio d’interscambio sarà gratuito. Poi resterà gratuito, per 24 ore dall’ora di ingresso, per i titolari di abbonamenti Amt (annuali e mensili, anche agevolati), costerà 6 euro ogni 24 ore, comprensivo di un biglietto per una persona da usare per 24 su mezzi Amt, per la permanenza oltre le 24 ore si pagherà a partire da 50 centesimi all’ora.

I parcometri potranno emettere anche biglietti Amt. “Questa zona sarà completamente riqualificata – dicono gli assessori Fanghella e Balleari – quando Autorità portuale completerà la rampa di collegamento con la stazione marittima, ma finalmente il parcheggio è realtà, il marciapiede non è più interrotto e i turisti non sono obbligati a muoversi in mezzo alla strada con zaini e trolley”.