Discariche abusive, con le telecamere triplicate le multe. I numeri di Amiu contro l’abbandono dei rifiuti ingombranti

Genova. Da agosto 2018 ad agosto 2019 sono quasi triplicate le sanzioni per abbandono di rifiuti ingombranti elevate da Amiu grazie all’uso delle telecamere.

Ad agosto 2018 le telecamere installate dal Comune hanno portato a 62 sanzioni per abbandoni, nello stesso mese di quest’anno il numero è salito a 157. Il Comune di Genova ha installato circa 300 telecamere per il progetto Genova Città Sicura, di cui 25 posizionate in posti utilizzati per gli abbandoni di rifiuti.

Le sanzioni sono state di cifre comprese tra 300 euro (per “conferimento rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta Rsu”) e 1.200 euro (per “scarichi di tv a tubo catodico / frigoriferi con motore”).

Le vie più “gettonate” nei primi 8 mesi del 2019 sono state:

Via Pianderlino (San Fruttuoso): 56 sanzioni

Corso Perrone (Cornigliano): 28

Via alla Brigna (Voltri): 21

Via Balleydier (Sampierdarena): 12

Via Perlasca (Rivarolo): 9

Il caso più emblematico è stato un soggetto, al quale nel 2018 sono state notificate 9 sanzioni da 600 euro ciascuna per altrettanti depositi di rifiuti operati con mezzi e a piedi in via Vittorini, nella zona di Pra’. Lo stesso soggetto è stato ripreso anche dalle telecamere del comune di Mele mentre abbandonava rifiuti. In collaborazione con i Carabinieri, oltre alle multe gli è stato sequestrato il mezzo.

Nei primi 8 mesi 2019:

157 sanzioni con telecamere

271 sanzioni in tutto tra abbandoni (162 nel Comune di Genova, 26 nei Comuni dell’Alta Val Polcevera), raccolta differenziata non corretta (38 e 9), deiezioni (8), modalità di conferimento non idonea (20), altro (8).

Nei primi 8 mesi del 2018:

62 sanzioni con telecamere

366 sanzioni in tutto tra abbandoni (104 nel Comune di Genova, 68 nei Comuni dell’Alta Val Polcevera), raccolta differenziata non corretta (114 e 9), deiezioni (38), modalità di conferimento non idonea (23), altro (10).