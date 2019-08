Da oggi il rinnovo degli abbonamenti annuali e mensili Amt si può fare anche alle Poste

Genova. L’azienda di trasporto pubblico Amt Genova e Poste Italiane hanno siglato un accordo di partnership che consentirà agli abbonati Amt di rinnovare i loro abbonamenti (annuali ordinari, annuali studenti under19, under14 e mensili ordinari) in tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. L’operazione avrà una commissione di 1 euro e 50.

“L’accordo è già operativo, tanto che ieri sono già stati rinnovati in un ufficio postale tre abbonamenti”, ha raccontato l’amministratore unico di Amt Marco Beltrami durante la conferenza stampa di presentazione della partnership. “Genova è la prima città a mettere in atto una collaborazione di questo tipo – dichiara il vicesindaco e assessore alla Mobilità Stefano Balleari – che permetterà anche agli addetti agli sportelli Amt di gestire con più calma pratiche più complesse come ad esempio le rateazioni”.

Per il rinnovo sarà sufficiente portare con sé la propria card Citypass o presentare all’operatore di sportello l’abbonamento scaricato tramite App sul proprio smartphone. “Stiamo spingendo molto l’on line – continua Beltrami – e già il 40% del totale degli abbonamenti annuali, che sono 35 mila, viene sottoscritto on line, ma per gli altri utenti vogliamo trovare il maggior numero delle soluzioni”.

L’amministratore unico di Amt preannuncia inoltre che a fine agosto partirà una campagna promozionale dedicata ai rinnovi alle Poste o su internet con sconti appositi. “Poter utilizzare i nostri uffici non solo per i servizi tradizionali per noi è motivo di vanto – afferma Claudio Cella, responsabile mercato business e Pa di Poste Italiane per il Nord Ovest – lo faremo in oltre 12.800 sportelli su tutto il territorio”.