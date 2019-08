Cus Genova Volley, completato il roster: ecco l’organico per la Serie B

Genova. Si chiude con un colpo di mercato il roster del Cus Genova Volley. Enrico Zappavigna, centrale classe 1988, torna a giocare a Genova.

Cresciuto nelle giovanili dell’Igo Genova, debutta in Serie B2 nella Sabazia Pallavolo vincendo il campionato. L’anno successivo passa ad Albisola sempre in Serie B2, squadra giovanissima con i migliori talenti della Liguria che non riesce però ad evitare la retrocessione.

Si trasferisce quindi a Ovada in Serie C vincendo campionato, Coppa Piemonte e titolo di miglior giocatore del torneo. Un altro anno a Ovada in Serie B2 e poi il ritorno ad Albisola sempre in B2, piazzandosi a metà classifica ma giocando una stagione super che lo porta ad essere notato dalla pallavolo Alba, dove si trasferisce per disputare la Serie B1.

L’anno successivo torna per la terza e ultima volta torna ad Albisola, acquisendo una storica salvezza all’ultima giornata. Di lì il passaggio per due stagioni a Novi Ligure, centrando al primo anno un secondo posto che vuol dire playoff per la Serie A per la prima volta nella storia della società piemontese.

Ed eccolo il roster completo del Cus Genova Volley, che sabato 19 ottobre inizierà il campionato di Serie B per la seconda stagione consecutiva:

12 Michele Nonne (palleggiatore, classe 1988)

17 Andrea Ricceri (palleggiatore, 1984)

7 Omar Louza (opposto, 1999)

6 Alberto Gavazzi (opposto, 1995)

2 Michele Colombini (schiacciatore, 1982)

3 Andrea Bettucchi (schiacciatore, 1994)

5 Alessandro Assalino (schiacciatore, 1993)

4 Simone Furgani (schiacciatore, 1995)

8 Fabrizio Fiore (centrale, 1996)

1 Enrico Zappavigna (centrale, 1988)

11 Joseph De Leo (centrale, 1992)

10 Mattia Repossi (centrale, 1989)

9 Paolo Alessandrini (libero, 1991)

13 Cesare De Spinosa (libero, 1996)