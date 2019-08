Crisi di governo, Bucci esclude sorprese: “Scommetto ancora su Toti presidente e io sindaco”

Genova. “Io scommetto su Giovanni Toti prossimo presidente della Regione Liguria e su un uomo con la barba prossimo sindaco di Genova”, lo ha detto Marco Bucci, commentando i rumors che parlano, in caso di caduta del governo e di un prossimo governo di centrodestra, nella possibile partenza per Roma dell’attuale governatore ligure e dell’esigenza di trovare un candidato forte per le elezioni regionali.

Bucci, ancora una volta, smentisce tali voci e conferma la volontà di continuare a lavorare per la città. Sulla crisi di governo il sindaco e commissario per la ricostruzione del viadotto Polcevera nega di essere preoccupato: “Io penso che le cose andranno bene – Genova e quello che stiamo facendo a Genova ha un’importanza di carattere non solo nazionale ma europeo e sono certo che chiunque verrà al governo, se dovesse cadere perché non è ancora caduto, non farà che aiutarci perché siamo di fronte a un allineamento di obbiettivi, quello che si fa Genova va bene per la Liguria, per l’Italia, per il governo e per tutti”.

Sulla possibilità che possano esserci rallentamenti su alcuni temi complessi, come quello dello smaltimento dei detriti del Morandi – Bucci vorrebbe utilizzarli in parte per i riempimenti del ribaltamento a mare di Fincantieri ma manca il via libera del ministero dell’Ambiente – il sindaco afferma: “E’ vero, stiamo faticando perché la nostra idea è molto innovativa e c’è bisogno di supporto”.

Marco Bucci conferma che nessun rappresentante delle istituzioni nazionali ha finora disdetto la propria presenza alla commemorazione del 14 agosto: “Mattarella, Conte, i due vicepremier, Toninelli, Bonisoli. Tranne il Consiglio dei ministri fatto qui ad agosto l’anno scorso dopo il crollo del ponte, sarà il momento in cui avremo la maggiore rappresentanza del governo”.