Corso Perrone, la chiusura per il cantiere sul Morandi aumenta ancora: dalle 7 alle 21

Genova. La notizia non piacerà a chi si deve muovere tra la Valpolcevera e il centro. La struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto Polcevera comunica che “al fine di ridurre il protrarsi delle chiusure al traffico di Corso Perrone nel prossimo futuro e terminare le operazioni di demolizione della Pila 2 di Ponte Morandi”, si rende necessaria la modifica dell’ordinanza di chiusura della via

Ecco in che modo, secondo il seguente calendario: da venerdì 9 a lunedì 12 agosto la strada resterà interdetta al transito dalle ore 7 alle ore 21.

“La limitazione alla circolazione – scrivono dalla struttura – tiene conto anche del minor traffico veicolare previsto nel periodo indicato”. L’unica via percorribile tra la vallata e il centro, esclusa l’autostrada, continua a essere via 30 giugno.