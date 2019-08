Corso Perrone chiude di nuovo per tutto il weekend, modifiche anche ai bus

Genova. Per ultimare i lavori di movimentazione di materiale e mezzi dopo lo smantellamento delle pile 1 e 2 di ponte Morandi, le ultime, dopo un paio di giorni di via libera, oggi alle 8 viene nuovamente chiuso corso Perrone.

La chiusura riguarderà le giornate del 16, 17 e 18 agosto, tutto il weekend, dalle 8 alle 20.

A seguito della chiusura al transito veicolare le linee 63, 63 barrata e 663 modificheranno il percorso come di seguito indicato:

Direzione Pontedecimo

I bus, giunti al termine di via Bianchi, svolteranno a destra, proseguiranno per via 30 Giugno 1960, via San Donà di Piave, via Polonio dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Sampierdarena

I bus, giunti alla rotatoria di via Ferri (all’incrocio con Ponte Polcevera), invertiranno la marcia eD imboccheranno il vecchio Ponte sul Polcevera, quindi proseguiranno per via 30 Giugno 1960, via Bianchi, via Perini, rotatoria Perrone, via Perini dove riprenderanno regolare percorso.,