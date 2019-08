Coronata, arrivano i carroattrezzi per liberare la piazza destinata alla Rai. Lamentele tra i residenti

Genova. I divieti erano stati comunicati attraverso diversi media, tra cui Genova24, ma la notizia non è arrivata a tutti, soprattutto a chi, magari, era fuori città per lavoro o per vacanza. E così questa mattina per alcuni abitanti di Coronata, il quartiere collinare che si affaccia proprio sul cantiere del ponte per Genova, c’è stata una brutta sorpresa.

Già da ieri, in realtà, e fino a tutto domani, non è possibile parcheggiare in piazza Santuario di Coronata. I divieti sono dovuti alla richiesta da parte delle televisione di stato, la Rai, che per l’occasione trasmetterà in diretta la cerimonia cui presenzierà il presidente della Repubblica Mattarella. Chi non ha avuto la possibilità o la prontezza di spostare l’auto se l’è vista portare via con il carroattrezzi, con relativo esborso economico e multa da pagare.

Domani, 14 agosto, sarà vietato anche l’accesso alla piazza lato Polcevera. La circolazione sarà garantita attraverso l’istituzione del senso unico alternato sul lato a monte tra l’accesso al santuario e l’oratorio.