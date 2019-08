Calcio: l’Entella scivola in casa col Südtirol (1-2) ed esce dalla Coppa Italia

Chiavari. Falsa partenza della Virtus Entella. Nel secondo turno della Coppa Italia i biancoazzurri di Boscaglia, al primo impegno ufficiale della stagione, cadono 1 a 2 al Comunale contro il Südtirol, squadra di Serie C, venendo eliminati dalla competizione.

In avvio in gol Casiraghi, pareggia dunque Paolucci con un gran tiro dalla distanza. Nel finale una punizione di Morosini suggella il successo degli ospiti. Gli altoatesini passano pertanto al terzo turno eliminatorio. Il 18 agosto affronteranno l’Udinese, altra partita secca, in casa dei bianconeri friulani.

Il Südtirol, ricordiamo, club di Bolzano, aveva battuto al primo turno 4-2 il Fasano, formazione pugliese di Serie D.

Tabellino:

Virtus Entella-Südtirol 1-2 (25′ Paolucci – 8′ Casiraghi, 83′ Morosini)

Virtus Entella: Contini; Sala, Pellizzer, Chiosa, Sernicola; Paolucci (48′ Toscano) Eramo, Nizzetto; Currarino (58′ Cicconi); Mancosu (76′ Morra), G. De Luca

A disp: Paroni, Borra, Valietti, Crialese, Crimi, Ardizzone, Morra, M. De Luca, Coppolaro, Schinetti. All. Boscaglia

Südtirol: Cucchietti; Ierardi, Vinetot, Polak, Fabbri; Tait, Berardocco, Morosini; Casiraghi; Romero (58′ Mazzocchi), Turchetta (78′ Rover)

A disp.: Taliento, Gatto, Petrella, Crocchianti, Grbic, Alari, Trovade. All. Vecchi

Aribtro: Massa (Imperia). Assistenti: Annaloro e Imperiale. Quarto uomo: Meraviglia

Note: Serata tersa estiva, fondo sintetico in ottime condizioni, bagnato prima della gara. Ammoniti: Eramo, Nizzetto, Pellizzer (E), Casiraghi (S). Spettatori 1500 circa.

Entella nella tradizionale casacca biancoazzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi. Lo schieramento iniziale non si discosta rispetto a quello della passata stagione 4-3-1-2, con qualche nuovo interpete. Contini in porta. Difesa a quattro, da destra a sinistra: Sala, Pellizzer, Chiosa, Sernicola. Centrocampo a tre: Paolucci, Eramo, Nizzetto. Currarino trequartista alle spalle di G. De Luca e Mancosu.

Südtirol in completo nero. Modulo speculare. Cucchietti tra i pali. Difesa, da destra a sinistra: Ierardi, Vinetot, Polak, Fabbri. In mediana Tait, Berardocco e Morosini. Quindi Casiraghi in appoggio a Romero e Turchetta.

Cronaca diretta:

5′ Buon inizio dell’Entella. Un insistito giro palla porta due volte i chiavaresi a insidiare la porta avversaria.

8′ Gol Südtirol! Cross dalla destra operato da Fabbri, Casiraghi si inserisce a ‘fari spenti’ e svetta di testa sul secondo palo trafiggendo Contini. 0-1, ospiti in vantaggio.

11′ Turchetta, destro a effetto dalla trequarti. Contini respinge coi pugni.

17′ Ancora i sudtirolesi pericolosi. Morosini, staffilata dal vertice sinistro dell’area. Palla leggermente alta.

22′ Entella in avanscoperta. Eramo ribatte in mischia, fuori misura.

23′ Giallo a Casiraghi.

25′ Gol Entella! Paolucci pareggia con un gran tiro dalla distanza. Nulla da fare per il portiere Cucchietti, la conclusione finisce al sette. 1-1.

Dopo un avvio relativamente deciso i ritmi sono sensibilmente calati. L’Entella giostra maggiormente manovra, il Sudtirol tiene bene le distanze tra i reparti.

38′ Turchetta va sul fondo dalla sinistra. L’esterno bolzanino mette al centro. Chiosa anticipa Romero in prossimità della linea di porta.

45′ Fine primo tempo: Virtus Entella-Sudtirol 1-1.

46′ Inizio secondo tempo.

48′ Cambio dell’Entella. Esce Paolucci, entra Toscano.

53′ Nizzetto, girata al volo col sinistro dal limite dell’area. Cucchietti si distende alla propria destra sventando in corner.

58′ Una sostituzione per parte. Nell’Entella esce Currarino, al suo posto Cicconi. Nel Sudtirol fuori Romero, dentro Mazzocchi.

63′ Südtirol risponde. Angolo dalla destra. calcia Morosini, parabola a uscire. Tait di prima intenzione, alto di poco.

66′ Entella pericolosa. Sala, conclusione in diagonale. Cucchietti si rifugia nuovamente in angolo.

67′ Ribaltamento frontale. Un’azione di contropiede porta al tiro Morosini. Alto.

72′ Ammonito Eramo.

76′ Terzo cambio dei biancoazzurri chiavaresi. Esce Mancosu (l”uomo promozione’, a segno nell’ultima e decisiva partita dello scorso anno contro la Carrarese). Al suo posto entra Morra.

77′ Gialloa a Nizzetto.

78′ Cambio negli ospiti. Fuori Turchetta, dentro Rover.

83′ Gol Südtirol! Morosini segna direttamente su punizione dal limite. Destro potente a scavalcare la barriera, la palla si insacca nell’angolo alto alla destra di Contini. 1-2.

86′ Ammonito Pellizzer.

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+1 Occasione Entella, dopo una serie di rimpalli in area. Sernicola sottomisura non riesce nella deviazione vincente.

90’+3 I locali tentano il forcing. Giuseppe De Luca, tiro cross insidioso. Cucchietti intercetta, la difesa sudtirolese spazza via.

90’+4 Fischio finale: Virtus Entella-Südtirol 1-2.

Entella eliminata dalla Coppa Italia. Il Südtirol accede invece al terzo turno eliminatorio.