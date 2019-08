Convenzione tra Regione Liguria e Croce rossa italiana per l’assistenza in caso di emergenze nazionali

Genova. La Regione Liguria ha approvato con delibera di Giunta lo schema di Convenzione-quadro da stipulare con la Croce Rossa Italiana-Comitato regionale Liguria per lo svolgimento di attivita’ di protezione civile per il soccorso e l’assistenza alla popolazione, nell’ambito delle emergenze regionali, al fine di potenziare la capacita’ operativa del sistema di protezione civile, anche attraverso l’implementazione della Colonna Mobile regionale.

Lo annuncia in una nota il presidente del gruppo Forza Italia in Regione, Angelo Vaccarezza. Su richiesta del Settore regionale di Protezione Civile, prevede la convenzione triennale, Cri Liguria mettera’ a disposizione figure volontarie in particolare per la predisposizione e distribuzione dei pasti nelle strutture campali di accoglienza; il censimento delle necessita’ ed esigenze della popolazione; l’assistenza sanitaria di base relativamente agli ambiti non gia’ oggetto di convenzione con il 118; trasporto; supporto psicologico alla popolazione; assistenza sociale alle fasce deboli; ricerca e soccorso alle persone disperse, anche con unita’ cinofile.

Cri Liguria garantira’ alla Regione reperibilita’ h 24, con almeno venti volontari da attivare nel minor tempo possibile, disponibilita’ di mezzi, attrezzature e materiali a integrazione di quelli assegnati dalla Regione e superfici per finalita’ logistiche, connesse al deposito e alla gestione dei mezzi e materiali. La Regione Liguria mettera’ a disposizione mezzi, attrezzature e materiali in comodato d’uso gratuito.