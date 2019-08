Genova. 197 persone controllate, 1 arrestata in esecuzione di un ordine di carcerazione in materia di stupefacenti, 1 indagata per violazione alle misure di prevenzione, 1 segnalata per possesso di droga, e 3 contravvenzioni al codice della strada. In tutto 5 grammi di hashish sequestrati. Questo il bilancio di un giorno di controlli speciali da parte della polizia di stato – agenti della questura e della Polfer – nella stazione di Genova Principe.

L’operazione nell’ambito del progetto Summer Clean Station, portato avanti dalle forze dell’ordine in 10 stazioni di grandi città.

Nel servizio sono stati impegnati 25 agenti.