Conte Bis, Bagnasco (Forza Italia): “Berlusconi lungimirante, noi alternativa liberale al sovranismo”

Genova. “Forza Italia non potrà fare alcun ammiccamento al Governo che si sta per formare perché la sinistra non fa parte della propria storia e cultura. Come ben ha detto ieri il Presidente Silvio Berlusconi, durante il colloquio con il Capo dello Stato, Forza Italia rappresenta per il paese una forza liberale, liberista, cattolica e moderata, l’unica che possa contrastare le peggiori forme di populismo e sovranismo, vicina all’Europa con autorevolezza”, a dirlo a poche ore dal conferimento dell’incarico di premier a Giuseppe Conte, è il deputato di Forza Italia Roberto Bagnasco.

Che aggiunge: “Forza Italia farà pertanto una ferma opposizione al Conte bis che sta per nascere e che è quanto di più lontano ai nostri ideali ci possa essere. Un Governo di sinistra, cui si aggiunge il peggior populismo e qualunquismo. La rincorsa alle poltrone, cui abbiamo assistito in questi giorni, rappresenta l’esatto contrario di ciò che la politica dovrebbe fare. Un politico, degno di questa definizione, infatti, deve con lungimiranza, così come da sempre fatto Berlusconi, saper guardare lontano, per costruire il futuro delle giovani generazioni”.

“È necessario – conclude Bagnasco – ricostruire un centrodestra, che guardi al domani e che percorra la strada della buona politica, ponendosi come alternativa a questo governo, con i propri valori e principi, a livello nazionale così come a livello locale, pronto a vincere anche le prossime sfide elettorali”.