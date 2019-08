Commercialista condannata perché non versò le tasse dei suoi clienti, ma i pagamenti risultano

Genova. Il tribunale civile di Genova ha ordinato all’Agenzia delle entrate di fornire l’elenco dei versamenti effettuati dal 2008 al 2013 dalla commercialista Luigina Cristilli con i moduli F24 e F23. “Da quegli elenchi che ci sono stati consegnati è emerso che la Cristilli ha versato le tasse dei suoi clienti”, dice il legale della donna, l’avvocato Giuseppe De Gregori.

La vicenda riguarda la professionista di Sestri Ponente indagata e condannata in appello a 2 anni e 4 mesi accusata di essersi appropriata di circa 14 milioni di euro che i suoi clienti le avevano consegnato per pagare le tasse. La donna ha sempre sostenuto che i versamenti li aveva fatti ma che non risultavano al fisco a causa di un problema al suo server durante il trasloco da uno studio all’altro.

La vicenda era emersa nel 2012 quando una serie di commercianti e privati cittadini si erano visti recapitare alcune cartelle da parte dell’Agenzia delle entrate per mancati pagamenti di tasse. “Le cartelle ormai sono partite – conclude il legale – e anche i ricorsi alle commissioni tributarie sono state respinte. Ma dai documenti consegnati risulta che quelle tasse sono state pagate. Adesso l’amministrazione pubblica dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e fare la sua parte”.