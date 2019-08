Commemorazione crollo Morandi, in via 30 giugno previsto ambulatorio mobile di Asl3

Genova. In occasione dell’anniversario della strage del Morandi, in previsione di un afflusso sostenuto di cittadini, l’Asl genovese ha predisposto un servizio di ambulatorio mobile in loco.

Il servizio sarà presente in via 30 Giugno (zona IKEA) e l’attività, con la disponibilità di un medico, uno psichiatra e un infermiere, avrà inizio alle ore 8 e si concluderà alle ore 13.

La struttura mobile sarà quindi a disposizione e supporto per la cittadinanza, attesa per un momento così delicato per la comunità genovese.