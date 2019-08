Metà australiano, metà tedesco, ma un pieno di potenza e determinazione. È Eden Alexander Syme il nuovo acquisto della Pro Recco Rugby che va a rinforzare il team di McLean per la prossima stagione. Classe 1995 è un trequarti di 183 cm per 100 kg di peso che arriva in Italia dopo una vita professionale passata fra le sue due terre d’appartenenza.

Syme infatti pur essendo di origine australiana ha optato per la nazionalità tedesca esordendo nella sua rappresentativa e collezionando fin qui 5 presenze con i teutonici. “Ho scelto Recco principalmente perché sono rimasto colpito dall’immagine della squadra – ha dichiarato al sito della società recchelini – e dalla progressione dei risultati nella scorsa stagione. Inoltre il tecnico è neozelandese e questo mi ha fatto decidere più facilmente di trasferirmi e misurarmi con questa nuova esperienza di gioco e di vita”.

Il nuovo acquisto ha anche ammesso che “L’idea di poter vivere sul mare ha contribuito alla mia scelta e non vedo l’ora di iniziare questa nuova fase della mia vita e della mia carriera”.