Città di Cogoleto, le prime impressioni di mister Derio Parodi

Cogoleto. La preparazione pre campionato della Città di Cogoleto è iniziata e mister Derio Parodi ci racconta le sue prime impressioni.

“Nei primi due giorni abbiamo lavorato bene, ospitati sul green del Golf S’Anna di Lerca, il cui impianto è perfetto per il lavoro atletico – afferma il tecnico cogoletese – poi siamo andati sul campo, i ragazzi stanno allenandosi e rispondendo con professionalità ed entusiasmo al lavoro richiesto , a breve termineremo la fase atletica ed inizieremo a lavorare con la palla”.

Avete in programma qualche gara amichevole?

“Sì, domenica 25 agosto incontreremo (ore 18) l’Altarese – continua Parodi – mentre giovedì 29 sarà la volta del Bargagli, due squadre che partecipano al campionato di Prima Categoria e quindi entrambi i sono test molto attendibili, anche in vista della Coppa Liguria“.

Essendo una squadra rifatta praticamente ex novo, c’è molto da lavorare sull’amalgama, sul gruppo, vero mister?

“Siamo tutti nuovo, compreso il sottoscritto – conclude Parodi – il lavoro da fare è tanto, anche per imparare a conoscere la realtà di questo campionato, che a livello di squadre mi sembra alquanto competitivo, sono contento perché ho visto molta attenzione e voglia di fare bene”.

La società del presidente Carlo Schelotto, nelle ultime ore, ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista (classe ’96) Giuliano Federici, ex Vado, dove ha esordito in prima squadra con mister Stefano Fresia, e ha giocato in seguito in Eccellenza con le maglie di Genova Calcio e Quiliano, per poi passare al Celle. Nella scorsa stagione è stato a lungo fermo ai box per un infortunio.

“Sono felice per l’opportunità concessami, ringrazio la società per la fiducia accordatami – dichiara Federici – ho voglia ed entusiasmo da vendere e sono pronto, insieme ai miei compagni a dare il massimo per disputare un torneo importante”.

Giuliano Federici