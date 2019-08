Cinque Terre, sentieri del mare: ecco nuovi percorsi natatori di Riomaggiore e Manarola

Genova. Alle Cinque Terre mare e terra esistono senza soluzione di continuità. I sentieri di terra si riflettono in quelli di mare, in un unico grande mosaico di biodiversità.

Con questo spirito l’Area Marina Protetta delle Cinque Terre, attraverso il lavoro dei suoi tecnici, ha completato l’installazione di due nuove corsie natatorie delimitate da boe bianche ed arancioni nelle acque antistanti i borghi di Riomaggiore e Manarola. In programma nei prossimi giorni anche la creazione del percorso natatorio a Monterosso.

A Riomaggiore il percorso prende il via dall’angolo orientale della spiaggia della Fossola fino a Lama Crexia, sviluppandosi per circa 200 metri in Zona B.

A Manarola invece parte da Punta Bonfiglio e arriva fino all’inizio dello spiaggione di Corniglia (Zona C) e consente di immergersi nel blu, senza fretta ed in sicurezza, per circa 400 metri.

I nuovi percorsi natatori sono realizzati nell’ambito del Progetto GIREPAM (Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine), ‘azione t4′ – Promozione di percorsi naturalistici in ambito marino e di salvaguardia dei fondali’

GIREPAM, Marittimo Italia Francia 2014-20120, è un progetto strategico avviato a Gennaio 2017 e di durata triennale, il cui bilancio ammonta a oltre 5,6 milioni 85% finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale.