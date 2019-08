Cinghiali urbani, la passeggiata contromano in corso Europa. Strade genovesi sempre più rischiose

Genova. Una famiglia di cinghiali è stata vista passeggiare in corso Europa questa notte, nel tratto di strada direzione centro poco prima dell’ultimo benzinaio.

Un avvistamento che, di questi tempo, è cosa molto frequente e che, nostro malgrado, non fa quasi più notizia. La notizia è invece la pericolosità delle strade genovesi, che tra buche e fauna selvatica ad ogni metro nascondono una insidia per automobilisti e centauri.

Corso Europa, infatti, come tutti sappiamo è una strada a scorrimento veloce, e trovarsi davanti cinque di questi esemplari potrebbe non essere esperienza piacevole. Una situazione che si ripete ogni notte in moltissime strade genovesi, del centro come delle alture.

(Video di Bianca Evita Sarzi Braga)