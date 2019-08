Chiavari: giovanissimi colti in flagrante mentre tentavano di rubare in appartamento

Chiavari. Tentavano di entrare all’interno di un appartamento di un condominio sito a Chiavari in via Trieste quando sono stati colti in flagranza dagli agenti del commissariato di Chiavari. È successo ieri intorno alle 12.30.

I due, una giovane di 19 anni e un ragazzo di 17 residenti nella regione Lazio, sono stati sorpresi mentre cercavano di aprire una porta con delle lastre di plastica ricavate da una flacone di shampoo.

Durante la perquisizione personale i giovani sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso nonché alcuni calzini spaiati che sono soliti essere utilizzati per occultare la refurtiva di valore (denaro e gioielli).

Entrambi sono stati denunciati per furto in abitazione in concorso. Il minore è stato accompagnato presso un centro di accoglienza, in quanto nessun parente si è reso disponibile all’affidamento, mentre la ragazza è stata associata al carcere di Pontremoli in quanto colpita da due pregressi ordini di carcerazione.

Fondamentale, spiega la polizia, la collaborazione dei cittadini che senza esporsi, hanno chiamato le forze dell’ordine per segnalare le persone sospette.