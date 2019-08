Cessione Sampdoria, lasciamo maturare le more…

Genova. Non c’è ancora niente di sicuro, ma aver visto Jamie Dinan, Alex Knaster, Fausto Zanetton e Federico Oliva in giro per Genova, a visionare alcune strutture “blucerchiate”, qualcosa vorrà pur dire… Non a caso, il giorno dopo ecco, all’ordine del giorno, una nuova “due diligence”, tra i legali dello studio Cms, esperti della Ernst & Young e il direttore operativo della Sampdoria, Alberto Bosco.

Lasciamo maturare le more, perché il frutto acerbo risulta essere particolarmente aspro… Lo zucchero intanto lo hanno messo, sul tavolo, le poche parole di Jamie Dinan, anticamera di sogni ad occhi aperti…

Che dire? Per intanto “Grazie Vialli”. “Sono ventisette anni, che aspettiamo il tuo ritorno”, gli ha detto un tifoso, mentre il “diòscuro” Gianluca dribblava abilmente i microfoni, mantenendo il doveroso riserbo, indispensabile per la buona riuscita di certe difficili operazioni finanziarie.

I diòscuri (l’altro è il gemello Roberto Mancini) erano considerati i protettori dei naviganti, durante le tempeste marine e se davvero Vialli riuscirà a portare in porto la nave, il grazie dei tifosi doriani sarà imperituro…

Detto della bella impressione, suscitata da Dinan e della grande gratitudine provata verso Vialli, per quanto sta provando a fare (se dovessi scommettere un penny, lo punterei ad occhi chiusi su di lui), buttiamo giù qualche aggiornamento sul mercato del Doria.

Per adesso gli acquisti riguardano solo l’Academy…

Dopo Luca Polli (Südtirol), Lorenzo Sabbatini (Vis Pesaro), Nicolò Vaccarezza (Spezia), Daniel Ozzano (Alessandria), Angelo Foresta (Parma), Felice D’Amico, Marco Pompetti e Andreas Chrysostomou (Inter), Alessandro Bertozzi e Chaabti Ayoub (Carrarese), Ivo Thomas Pohmajevic (Lanus), Marco Pellizzaro (L.R. Vicenza), negli ultimi giorni sono stati tesserati Piergiorgio Saragò (Crotone), Sepe Alfonso (Paganese), Giacomo Serafin (Levantina), Michael Brentan (Juventus)… Molti sono giovanissimi, ma è da lì che bisogna partire… Nel mirino c’è anche un altro giocatore della Carrarese, Robert Shehu, nazionale Under 19 albanese.

Per la prima squadra, gli obiettivi Defrel e Simeoni (ma erano davvero tali?) sono evaporati al sole di fine agosto… Emiliano Rigoni sembra possa arrivare lunedì, da San Pietroburgo, mentre con gli amici di Chievo si sta pensando ad uno scambio Bonazzoli/Stępiński.

Nessuna novità su Sala (in altalena fra Parma e Spal), mentre per Capezzi, si parla di Albacete, Frosinone, Chievo e per Morten Thorsby di Pescara ed Entella, dopo Cremonese e Paok Salonicco.

Dimenticavo Gastòn Ramirez , che ha mercato in Arabia, in particolare con la formazione saudita Al-Ahli Jeddah.