Centro storico, servizio straordinario di controlli anti-spaccio: il bilancio

Genova. Sei equipaggi del reparto prevenzione crimine del commissariato Prè, con l’aiuto di una pattuglia della questura con tre militari e di agenti della polizia municipale, hanno effettuato ieri un servizio di controllo straordinario nel centro sttorico per prevenire e reprimere reati legati agli stupefacenti.

Particolare attenzione è stata posta, anche a seguito di esposti, alla zona di via Bersaglieri d’Italia, giardini caduti nei lager nazisti, piazza Vittime di tutte le mafie, vico del Roso, vico di S. Fede, piazzetta dei Fregoso e via Vivaldi.

Durante il servizio sono state identificate 39 persone.

Nello specifico due di loro, due fratelli genovesi di 20 e 22, sono stati trovati in possesso di circa 13 gr di marijuana e di 6 gr di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di rinvenire ulteriori 0.90 gr di hashish e due bilancini di precisione. Successivamente sono stati “pizzicati” altri due giovani, un genovese di 19 anni e un cittadino dell’Ecuador di 43 anni, trovati in possesso di una piccola dose di marijuana per uso personale; per entrambi è scattata la segnalazione in via amministrativa.

A metà pomeriggio inoltre è stato denunciato per ricettazione un genovese di 18 anni trovato in possesso di alcune magliette di marca risultate provento di furto.

Durante il servizio gli operatori hanno anche controllato 162 veicoli con sistema Mercurio e, in collaborazione con gli agenti delle polizia municipale, hanno sanzionato un lavagnese di 20 anni con una multa di 166.87 euro perché sorpreso mentre consumava una bottiglia di birra alcolica in una zona interdetta dall’ordinanza del sindaco.