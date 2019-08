Centro storico: offre la droga ai poliziotti, arrestato

Genova. Ha visto alcune persone armeggiare nella cabina telefonica dove aveva nascosto la droga, così si è avvicinato dicendo di lasciarla lì perché era sua, ma ha anche chiesto loro se volessero comprarla.

Lo spacciatore, un marocchino di 47 anni, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, non sapeva di avere a che fare con dei poliziotti in abiti civili, che lo hanno arrestato.

Tutto ciò è successo in via di Sottoripa ieri mattina intorno alle 10,35, durante un servizio del commissariato centro con l’ausilio di “Cora” il cane antidroga della polizia.

I tre involucri occultati nella cabina contenevano 12,26 grammi di cannabis.

L’uomo è giudicato questa mattina con rito per direttissima.