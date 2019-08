Genova. La Asd Cdm Futsal Genova ha annunciato il 16 agosto di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni del calciatore Saul Marrupe per la stagione sportiva 2019/20. È questo l’ennesimo colpo del buon mercato del CDM che, dopo la salvezza dello scorso anno, punta a migliorare ancora nella prossima stagione

Nato nel 1990 a Santa Coloma de Gramenet, nei pressi di Barcellona, Saul è un centrale difensivo e ha già alle spalle una precedente esperienza nel futsal italiano, avendo giocato dal 2012 al 2015 con la maglia dell’Atiesse Cagliari. Nell’ultima stagione ha vestito i colori del Gran Canaria FS, nel campionato di Segunda División spagnola.

“Mi hanno da subito parlato molto bene di questa società – le prime parole da CDMers di Saul, riportate dalla pagina Facebook della società – come di un gruppo molto legato e questo è molto importante per me. L’interesse che hanno dimostrato per me fin dal primo momento, poi, sia il mister che la società mi ha convinto subito. Sono molto felice di tornare in Italia, per di più in Serie A, dopo gli anni in Spagna e in Ligue 1 in Francia. Per questo, farò del mio meglio per dare il massimo e aiutare la squadra. Sono convinto che, lavorando sodo settimana dopo settimana insieme ai miei nuovi compagni, potremo giocarci le nostre carte, con rispetto per tutti ma senza aver paura di nessun avversario. Non vedo l’ora di cominciare, un grande in bocca al lupo a tutti noi”.

La società ha poi ufficializzato, sempre via social, i numeri di maglia CDM per la nuova stagione:

1 Pozzo

2 Lombardo

3 Foti

4 Ortisi

5 Marrupe

6 Piccarreta

7 Titon

8 Pizetta

9 Romario

10 Leandrinho

11 Solano

12 Confortin

13 Donadio

14 Rivera

16 Juanillo

17 Belinelli

18 Vitinho

22 Lo Conte

26 Rosselli