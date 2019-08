CDM Futsal Genova, il primo rinforzo per la Serie A è il portiere Raffaele Lo Conte

Genova. Il primo colpo del CDM Futsal Genova per la Serie A è un portiere. Il presidente Matteo Fortuna ed il direttore generale Mino Paoletti hanno raggiunto l’accordo con la Roma C5 per il prestito annuale di Raffaele Lo Conte.

Il giocatore, classe 1999, nella scorsa stagione ha vinto il titolo italiano Under 19 con il club della Capitale ed è ora pronto a mettersi a disposizione del suo nuovo tecnico Michele Lombardo.

“Mi aspetto di imparare tanto dai miei nuovi compagni e di soddisfare gli obiettivi della società – sono le prima parole in biancoblù di Raffaele Lo Conte -. Voglio dare il massimo per il CDM Futsal Genova ogni volta che sarò chiamato in causa. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e cominciare a preparare la Serie A1″.