CDM Futsal Genova, il colpo di mercato è Juanillo

Genova. Juan Perez Lozano, per tutti Juanillo, è un giocatore del CDM Futsal Genova per l’ormai imminente stagione in Serie A. Potenza, qualità e senso del gol sono le migliori doti del nuovo pivot a disposizione di mister Michele Lombardo.

“Seguivamo Juanillo già nel 2017 – ammette lo stesso Lombardo –. Arriva ora, nel momento giusto perché in questo ruolo avevamo proprio bisogno di un giocatore come lui, delle sue caratteristiche. Dopo l’infortunio, si è ristabilito al 100% e siamo pronti per accoglierlo nel nostro gruppo”.

Juanillo, nato a Cordoba nel 1987, gioca a calcio a cinque dal 2009, esordendo in Spagna nel Santaella FS. La definitiva consacrazione nel 2014, con il passaggio al Real Betis (con 28 gol realizzati), quindi Anteguera e Gran Canaria in Serie A1 iberica. Il neo acquisto del CDM Futsal Genova ha già giocato in Italia: prima nel Prato (31 gol), poi nel Futsal Cobà.

“Sono arrivati giocatori importanti ma il nostro mercato potrebbe anche non essere chiuso“. Il direttore generale del CDM Futsal Genova, Mino Paoletti, apre a possibili nuovi scenari ma, intanto, è già soddisfatto dei nuovi innesti: “Siamo molto soddisfatti, sono arrivati elementi congegnali al nostro progetto. Se siamo riusciti a centrare quelli che erano i nostri obiettivi di mercato, lo dobbiamo anche all’agente Fabrizio Correra che ringraziamo per la serietà e la professionalità dimostrata nelle diverse operazioni di calciomercato affrontate in questa fase di trasferimenti”.

Mino Paoletti