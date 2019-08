Carignano, l’ex caserma ‘Rosalino Pilo’ passa alla prefettura. Lavori per 6,5 mln con chiusura cantiere nel 2022

Genova. E’ stato sottoscritto, oggi 23 agosto 2019 alle ore 10.00, presso il Palazzo del Governo, l’accordo tra la Prefettura di Genova e l’Agenzia del Demanio per la destinazione ad uso governativo e la rifunzionalizzazione del compendio immobiliare ex caserma “Rosalino Pilo”, sita in via Innocenzo IV in zona Carignano, di locali destinati a Uffici della Prefettura, della Questura e della D.I.A.

Il progetto, oltre ad assicurare una collocazione razionale ed organica degli uffici predetti, consentirà rilevanti risparmi a carico della finanza pubblica, con l’eliminazione delle spese per fitti passivi dei locali attualmente utilizzati.

Il rifacimento vedrà impegnate le finanze pubbliche del Mef per 6,5 milioni di euro, e i lavori dovrebbero concludersi nel 2022. Nello stabile saranno poi trasferiti alcuni uffici statali, liberando alcuni affitti, per un risparmio annuo di 498 mila euro.