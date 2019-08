Genova. Il Campomorone perde (con l’Albenga) la gara d’esordio di Coppa Italia Eccellenza, ma il bomber Moreno Curabba analizza in maniera positiva la partita della sua squadra.

“Abbiamo incassato due goal evitabilissimi – esordisce il forte attaccante genovese – ma tutto sommato non abbiamo sfigurato contro una squadra costruita per stare ai vertici della classifica. Siamo stati in partita per tutti i novanta minuti di gioco, è stata, al di là del risultato, una prova positiva, utile a farci capire come dovremo affrontare, da matricola, le insidie di questo campionato”.