Genova. Buon avvio per i quattro vogatori liguri impegnati a Tokyo, in Giappone, per i campionati mondiali Junior. Sportiva Murcarolo, Rowing Club Genovese, Speranza Pra’ e Canottieri Santo Stefano al Mare vanno fieri dei percorsi dei loro atleti.

Alessandro Bonamoneta (Murcarolo), già bronzo agli Europei 2019, firma il successo nella batteria del 2 senza e accede in semifinale assieme a Benazzo.

Lucia Rebuffo (Rowing Club Genovese), in formazione assieme a Mossi, Agyemang-Heard e Passini vince la batteria nel 4 senza e si qualifica alla finale.

Edoardo Rocchi (Speranza Pra’), con i compagni Manigrassi, Tedoldi e Mascitelli, promuove il 4 di coppia alla semifinale dopo il successo in batteria.

Alice Ramella (Santo Stefano al Mare) avanza nel 4 di coppia in semifinale con il terzo posto nella gara d’esordio disputata con le compagne Clerici, Pagnoncelli e Corazza.

A Tokyo, in qualità di allenatore del settore azzurro femminile, è presente anche Giulio Basso (Rowing Club Genovese).