Chiavari. Archiviata la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Italia, patita per mano del Südtirol (a sua volta poi sconfitto dall’Udinese), la Virtus Entella si tuffa nel campionato di Serie B 2019/2020. I chiavaresi tornano nel torneo cadetto a distanza di un anno dalla retrocessione, seguita dalla trionfale vittoria dello scorso campionato di Serie C. Debutto in casa, fra le mura amiche del Comunale. L’avversario in questa prima giornata è il Livorno, allenato dall’ex Breda. Fischio d’inizio questa sera ore 21.00.

Segue il programma completo delle altre gare del primo turno. N.b. Da quest’anno Serie B ridotta a 20 squadre:

Venerdì 23 agosto 2019

Pisa-Benevento 0-0

Sabato 24 agosto 2019

Crotone-Cosenza 0-0

Salernitana-Pescara 3-1

Ascoli-Trapani (ore 21.00)

Cittadella-Spezia (ore 21.00)

Venezia-Cremonese (ore 21.00)

Domani Empoli-Juve Stabia (ore 18.00) e Perugia-Chievo (21.00). Chiuderà il posticipo del lunedì fra Pordenone e Frosinone (21.00).

Tabellino:

Virtus Entella-Livorno 1-0 (27′ Mancosu “Rig”)

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Pellizer, Chiosa, Sala; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Schenetti; Morra, Mancosu



A disp.: Paroni, Valietti, De Santis, Crialese, C. De Luca, Crimi, Currarino, M. De Luca, Bonini, Sernicola, Cicconi. All. Boscaglia

Livorno (3-4-1-2): Zima; Boben, Di Gennaro, Bogdan; Morganella, Luci, Agazzi, Gasbarro; Rocca; Murilo, Raicevic

A disp.: Neri, Plizzari, Marie-Sainte, Mursara, Stoian, Del Prato, Porcino, Pallecchi, Gonnelli, Mazzeo, D’Angelo, Rizzo. All. Breda

Arbitro: Amabile. Assistenti: Scatragli e Mokhtar. Quarto uomo: Marini

Note: Serata Fondo sintetico in buone condizioni, bagnato prima dell’incontro. Ammomiti: Spettatori 2500 circa.

Cronaca diretta:

2′ Primo tiro è dell’Entella. Paolucci tenta dalla lunga distanza, Zima non si fa sorprendere.

10′ Avvio a ritmi piuttosto blandi. Giro palla in orizzontale; entrambe le squadre risultano disposte ordinatamente

12′ Livorno prova a pungere. Murilo, destro dal limite. Fuori misura.

16′ Ancora Murilo, Cross dalla sinistra. Raicevic, in leggero ritardo, non trova il guizzo.

20′ Risponde l’Entella, due occasioni. Stafflata di Schenetti dal limite dell’area, Zima si distinde e devia in angolo. Sul piazzato che ne consegue Mancosu gira di testa, sfera di poco a lato.

23′ Raicevic, tiro strozzato. Facile preda per Contini.

26′ Rigore a favore dell’Entella. Di Gennaro atterra Morra in piena area. Per l’arbitro non vi è alcun dubbio: indica il dischetto.

27′ Gol Entella! Dagli undici metri Mancosu spiazza Zima. L’attaccante sardo riparte da dove aveva finito. Sua infatti la rete decisiva per i biancocelsti nell’ultima giornata dello scorso campionato. 1-0.