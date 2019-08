Calcio: i calendari di Eccellenza e Promozione

Genova. Sono stati resi noti i calendari dei gironi liguri di Eccellenza e Promozione. Entrambe le categorie avranno inizio domenica 15 settembre e termineranno domenica 19 aprile.

In Eccellenza, esordio in trasferta per Campomorone Sant’Olcese e Sestri Levante; si parte con Angelo Baiardo contro Molassana, Genova Calcio contro Athletic Club Liberi e Rivasamba contro Busalla.

In Promozione, nel girone A debuttano tra le mura amiche Arenzano e Sestrese; in trasferta Serra Riccò, Praese e Via dell’Acciaio.

Nel girone B primo turno con Golfo Paradiso PRCA contro Vallescrivia e Sammargheritese contro FC Bogliasco. Prima uscita casalinga per Real Fieschi e Marassi, esordio fuori casa per Goliardicapolis e Little Club James.

