Calcio femminile: Campomorone Lady unica squadra ligure in Serie C

Campomorone. Dodici squadre in Serie A, dodici squadre in Serie B, cinquantasei squadre in Serie C suddivise in quattro gironi. Questo il format dei campionati femminili per la stagione 2019/20.

Unica compagine ligure è il Campomorone Lady, inserito nel girone A della Serie C, mentre il Genoa Women non si è iscritto.

La Serie A:

Empoli Ladies, Fiorentina Women, Florentia San Gimignano, Hellas Verona Women, Inter, Juventus, Milan, Orobica Bergamo, Pink Bari, Roma, Sassuolo, Tavagnacco.

La Serie B:

Castelvecchio Cesena, Fortitudo Mozzecane, Lady Granata Cittadella, Lazio Women, Milan Ladies, Napoli CF, Novese CF, Permac Vittorio Veneto, Ravenna Women, Riozzese, Roma CF, San Marino Academy.

La Serie C:

Girone A: Caprera, Campomorone Lady, Pinerolo, Speranza Agrate, Voluntas Osio, Real Meda, Como, Azalee, Biellese, Alessandria, Canelli, Juventus Torino, Torino Women, Academy Parma.

Girone B: Atletico Oristano, Accademia Spal, Gordige, Padova, Venezia, Vicenza, San Paolo, Südtirol Damen Bolzano, Unterland Damen, Brixen Obi, Trento Clarentia, Isera, Brescia, Cortefranca.

Girone C: Perugia, Jesina, Riccione, Arezzo, San Miniato, Città di Pontedera, Giovani Granata Monsummano, Pistoiese, Spezia, Bologna, Imolese, Grifone Gialloverde, Res Women, Sassari Torres.

Girone D: Catania Sicula Leonzio, Ludos Palermo Femminile, Salento, Catanzaro, Apulia Trani, Sant’Egidio, Virtus Partenope Pomigliano, Dream Team, Real Bellante, Free Girls, Pescara, Chieti, Aprilia Racing, Roma Decimoquarto.