Albenga. L’estate dei ribaltoni. La famiglia Colla ha rinunciato alla Serie C con l’Albissola (ripartirà dalla Seconda Categoria) rilevando l’Albenga, blasonata piazza con rinnovate ambizioni.

Dall’altra parte, a Levante, la Rivarolese si è fusa col Rapallo, dando vita a una nuova società. A usufruirne è stato il Campomorone Sant’Olcese – l’anno scorso decimo in Promozione – acquisendo il titolo sportivo degli ‘avvoltoi’ e salendo di categoria.

In attesa dell’inizio del campionato, previsto il 15 settembre, Albenga e Campomorone si sono dunque affrontate nella prima gara della stagione 2019/2020 di Eccellenza, valevole per la fase a gironi della Coppa Liguria. La partita è terminata col risultato di 2 a 0 in favore degli ingauni. Due reti dunaue, una per tempo, messe a segno da Metalla e Figone. A chiudere il lotto di questo gruppo a quattro Finale e Cairese (domani alle 17, web cronaca su IVG Sport).

Tabellino:

Albenga-Campomorone Sant’Olcese 2-0 (22′ Metalla, 51′ Figone)

Albenga: Bambino, Barchi, Anselmo, Olivieri (61′ Cocito) Grandoni (79′ Simaha), Gargiulo, Figone, Dorno, Di Pietro, Metalla (61′ Ruffo), Di Salvatore

A disp: Scalvini, Barisone, Simaha, Pie. Calcagno, Pao. Calcagno, Gerini, Di Nardo. All. Solari

Campomorone Sant’Olcese: Canciani, Musso, Massa, Fassone (17′ Cosentino), Damonte, Guidotti, Gualtieri (46′ Bruzzone), Cappellano (52′ Turinese) Calvo (70′ Federici), Carubba (84′ Turrini), Scaccianoce

A disp.: Traverso, Temperini, Manca, Turinese. All. Pirovano

Arbitro: Mazzoni (Chiavari). Assistenti: Manni (Savona) e Arado (Genova)

Note: Serata soleggiata e ventilata, fondo sintetico in discrete condizioni. Ammoniti; Grandoni (A), Musso (C). Angoli 8-3. Spettatori 200 circa.

Cronaca diretta:

2′ Albenga in avanti. Metalla va sul fondo e dalla sinistra mette al centro, Di Salvatore anticipa Massa in spaccata nel cuore dell’area. Palla leggermente alta.

7′ Occasione Campomorone. Calvo raccoglie nella propria trequarti un lungo rilancio del portiere Canciani, resiste alla marcatura di Gargiulo presentandosi a per tu con Bambino, da posizione defilata sulla destra. L’estremo difensore locale salva con un riflesso alzando in angolo.

17′ Cambio forzato del Campomorone. Fassone è costretto a uscire dopo un contrasto di gioco. Lo rileva Cosentino.

18′ Metalla, sponda aerea per Di Salvatore. L’attaccante ingauno, trovatosi all’altezza del dischetto, perde l’attimo propizio, venendo anticipato da Massa. Sul prosieguo dell’azione Guidotti atterra Di Pietro nei pressi della lunetta. Nulla di fatto sulla susseguente punizione.

22′ Gol Albenga! Barchi, cross basso a tagliare il campo. Gargiulo gira col sinistro dal limite dell’area. Canciani non trattiene, Metalla appoggia in rete sottomisura per il più facile dei tap-in. 1-0.

27′ L’Albenga prova a fare la partita, il Campomorone punge in contropiede e sulle ”seconde palle”. Calvo sulla destra sguizza al diretto marcatore e serve Cosentino nell’area piccola. Bambino lo anticipa in uscita bassa.

31′ Di Salvatore dalla destra si libera di Guidotti con una finta verso il fondo. Esterno a rientrare sul secondo palo, Canciani smanaccia in tuffo.

35′ Albenga, punizione dai venticinque metri. Di Pietro alla battuta, Canciani non si fa sorprendere e devia in corner.

44′ Altro calcio da fermo dai venticinque metri. Questa volta va Metalla, sinistro strozzato. Canciani blocca in due tempi.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Albenga-Campomorone Sant’Olcese 1-0.

46′ Inizio secondo tempo. Un cambio nel Campomorone. Fuori Gualtieri, dentro Bruzzone.

48′ Cosentino, tiro dalla distanza. A lato.

50′ Di Salvatore sfugge in velocità a Massa e mette al centro. Di Pietro, in leggero ritardo, non arriva all’appuntamento col pallone.

51′ Gol Albenga! Traversone dalla destra. Figone svetta prolungando la traiettoria verso il secondo palo, la palla bacia l’interno del montante verticale ed entra in porta alle spalle dell’incolpevole Canciani. 2-0.

I genovesi protestano con l’arbitro. Motivo, un corner non concesso nell’azione precedente.

52′ Terza sostituzione per la squadra ospite. Esce Cappellano, entra Turinese.

60′ Giallo a Grandoni.

61′ Doppio cambio locale. Escono Olivieri e Metalla. Al loro posto entrano Cocito e Ruffo.

70′ In questo frangente gara spezettata con qualche nervosismo di troppo. Nel frattempo, quarto cambio del Campomorone. Fuori Calvo, dentro Federici.

79′ Cambio Albenga. Esce Grandoni, entra Simaha.

80′ Di Salvatore avanza centralmente, quindi serve sulla sinistra Raffo. Questi prova a completare il triangolo, Damonte chiude in scivolata.

83′ Bella combinazione dell’Albenga. Di Pietro dalla destra va sul fondo e crossa dalla parte opposta. Sponda aerea di Barchi portatosi in avanscoperta, Di Salvatore nell’area piccola non riesce nel tocco vincente.

84′ Quinta e ultima sostituzione del Campomorone. Esce Carubba, entra Turrini.

90′ Tre minuti di recupero.

90’+3 Fischio finale: Albenga-Campomorone Sant’Olcese 2-0.