Calcio, Coppa Italia Promozione: Arenzano corsaro in casa della Veloce (0-2)

Savona. La Veloce torna a disputare la Promozione dopo due anni. In attesa dell’inizio del campionato, previsto il 15 settembre, il primo impegno stagionale si è giocato questa sera, al campo “Levratto” contro l’Arenzano. Gara valevole per la fase a gironi della Coppa Italia di categoria. Risultato, 0 a 2 per gli ospiti. Una rete per tempo: in avvio Burattini, quindi Lanzalaco nel finale. I granata hanno chiuso in inferiorità numerica, espulso Damonte. Nello stesso raggruppamento figurano anche Varazze Don Bosco e Celle Ligure.

Tabellino:

Veloce-Arenzano 0-2 (7′ Burattini, 81′ Lanzalaco)

Veloce: Binello, Giguet, Bruzzone, Guerra, Pasquino (46′ Incorvaia), Vanzillotta (46′ Cosentino), Damonte, Tiola (83′ Leone), Calcagno, Giusto (Rapetti), Colombino

A disp.: Castrovisi, Castiglia, Franceri, Penna, Realini, Leone. All. Gerundo

Arenzano: Calizzano, Angius, Mezzi, Boggiano, Pirozzi, Patrone, Burattini, Perasso (70′ Bianchi), Lanzalaco, Lupi (86′ Narducci), Mancini (83′ Rubini)

A disp.: Risso, Lunaldi, Narducci, Rubini, Della Bianchina, Fernando, Formaro. All. Zito

Arbitro: Zammataro (Imperia). Assistenti: Storace e Berto (Novi Ligure)

Note: Serata tiepida e tersa, fondo sintetico in discrete condizioni. All’81’ espulso Damonte (V) per proteste. Ammoniti; Guerra Tiola (V) e Perasso (A). Angoli 1-3. Spettatori 70 circa.

Cronaca diretta:

7′ Gol Arenzano! Lancio delle retrovie. La difesa locale resta alta. Burattini scatta sul filo del fuorigioco (forse aldilà), presentandosi a tu per tu con Binello, elude quindi l’uscita dell’esperto portiere avversario e deposita in rete a porta sguarnita. Vano il tentativo di recupero in scivolata di Pasquino. 0-1.

20′ Al momento nessun’altra azione degna di nota. Gara comunque vivace, giocata a buoni ritmi.

22′ Arenzano in attacco. Burattini dalla sinistra converge verso il centro. Conclusione debole, facilmente bloccata da Binello. Sul prosieguo, Pasquino sbaglia il disimpegno in uscita. Lanzalaco intercetta e da posizione defilata calcia sull’esterno della rete.

34′ Veloce pericolosa. Giguet va via in velocità sulla fascia destra al diretto marcatore e crossa al centro. Calcagno al volo non riesce nella girata vincente.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Veloce-Arenzano 0-1.

46′ Inizio seconda tempo. Tre cambi nella Veloce. Sono usciti Vanzillotta, Pasquino e Giusto. Al posto Cosentino, Incorvaia e Rapetti.

48′ Mancini sulla fascia destra mette al centro, pallone a metà strada. Sulla respinta della retroguardia granata Lupi manda a lato.

55′ Ammonito Guerra (V).

63′ Giallo a Perasso (A).

64′ Punizione dal limite per i locali, decentrata sulla sinistra. Alla battuta va Tiola, leggermente alto.

66′ La Veloce preme. Per ben due volte le conclusioni di Damonte e Guerra vengono murate dai difensori genovesi.

70′ Sostituzione Arenzano. Esce Perasso, entra Bianchi.

72′ Rapida ripartenza della Veloce. Calcagno si presenta in area, Calizzano si oppone deviando in angolo.

79′ Ammonito Tiola (V).

81′ Gol Arenzano! Passaggio filtrante per Lanzalaco. L’attaccante arenzanese batte Binello con un tocco di punta, giocata ‘da calcio a 5. 0-1.

Nell’occasione Damonte protesta eccessivamente, venendo espulso. La Veloce chiude frattanto in dieci uomini.

83′ Un cambio per parte. Negli ospiti esce Mancini ed entra Rubini. Per i locali fuori Tiola, dentro Leone.

86′ Terza sostituzione Arenzano. Esce Lupi, dentro Narducci.

89′ Occasione Arenzano. Lanzalaco incrocia in diagonale dalla destra, Binello tocca con la punta delle dita mandando in angolo.

90’ Tre minuti di recupero.

90’+1 Leone, tiro dalla distanza. Calizzano blocca in tuffo.

90’+3 Fischio finale: Veloce-Arenzano 0-2.